15:43, 4 мая 2026Наука и техника

«Ковер» российского Су-57 назвали аналогом УМПК

«Царьград»: Новая ракета «Ковер» — усовершенствованный аналог бомбы с УМПК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Новую крылатую ракету С-71К «Ковер», которую разработали в России, можно считать усовершенствованным аналогом бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Особенности конструкции изделия назвали в публикации «Царьграда».

По словам автора, «Ковер» — это управляемый малозаметный модуль, в котором можно размещать авиабомбы различных моделей. «Фактически это аналоги УМПК или американского комплекта навесного оборудования JDAM, превращающих свободнопадающую бомбу в планирующую», — говорится в материале.

При этом в основе «Ковра» лежит закрытый стеклотекстолитовый корпус оптимизированной формы, которая снижает заметность боеприпаса для радаров.

В апреле на Украине заявили, что Воздушно-космические силы России начали применять «Ковер» в ходе специальной военной операции. Считается, что ракета несет авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Дальность «Ковра» оценивают в 300 километров.

