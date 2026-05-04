«Ковер» российского Су-57 назвали аналогом УМПК

«Царьград»: Новая ракета «Ковер» — усовершенствованный аналог бомбы с УМПК

Новую крылатую ракету С-71К «Ковер», которую разработали в России, можно считать усовершенствованным аналогом бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Особенности конструкции изделия назвали в публикации «Царьграда».

По словам автора, «Ковер» — это управляемый малозаметный модуль, в котором можно размещать авиабомбы различных моделей. «Фактически это аналоги УМПК или американского комплекта навесного оборудования JDAM, превращающих свободнопадающую бомбу в планирующую», — говорится в материале.

При этом в основе «Ковра» лежит закрытый стеклотекстолитовый корпус оптимизированной формы, которая снижает заметность боеприпаса для радаров.

В апреле на Украине заявили, что Воздушно-космические силы России начали применять «Ковер» в ходе специальной военной операции. Считается, что ракета несет авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Дальность «Ковра» оценивают в 300 километров.