Крупнейший производитель сжиженного газа продлил форс-мажор

16:21, 4 мая 2026

Bloomberg: QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам СПГ до середины июня
Кирилл Луцюк

Фото: Noushad Variyattiyakkal / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ), катарская государственная компания QatarEnergy продлила действие режима форс-мажора в отношении этого топлива до середины июня. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной принятого решения стала ситуация с Ормузским проливом, который остается практически полностью закрытым для движения танкеров.

Агентство подчеркнуло, что после иранского кризиса мировые цены на газ в Европе и Азии резко выросли. Кроме того, остановилась почти пятая часть поставок СПГ. Речь в данном случае идет об экспорте из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как известно, QatarEnergy объявила форс-мажор в первых числах марта после того, как ее завод в Рас-Лаффане стал целью иранской ракетной атаки. В итоге компания остановила производство СПГ на принадлежащих ей объектах.

Позже QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам.

