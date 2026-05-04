Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 4 мая 2026Экономика

Производство лифтов в России ускорило падение

«Ъ»: Российские лифтовые заводы загружены на две трети и ситуация ухудшается
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По состоянию на весну 2026 года российские лифтовые заводы загружены всего на две трети от мощности и ситуация продолжает ухудшаться. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основными причинами такой динамики называют срыв программы по замене отслуживших лифтов в многоквартирных домах, спад в строительстве и высокую ключевую ставку, не позволяющую покупателям лифтов увеличить спрос.

В минувшем году, по данным Росстата, выпуск подъемников в стране упал на 6,4 процента, до 25,4 тысячи единиц. Некоторые производители пострадали особенно сильно. Так, у Meteor Lift снижение производства составило 26,3 процента, а у «Мослифта» — 39 процентов.

Важной причиной остается конкуренция со стороны китайских производителей. Директор ООО «Еонесси» (недозагрузка предприятия составляет 25 процентов) Валерий Колупаев объяснил, что китайцы учитывают все опции и используют материалы, которые по потребительским свойствам гораздо лучше российских.

Отечественные производители, столкнувшись с провалом на коммерческом рынке, надеялись на госсектор, но его средств недостаточно. Тем не менее некоторые производители, получившие крупные контракты, смогли увеличить выпуск. В их числе называют Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) и Карачаровский механический завод (КМЗ).

Опрошенные изданием участники рынка считают, что рынок лифтового оборудования продолжит падать, если только государство не обратит на него внимание. Речь идет о софинансировании закупок лифтов на смену имеющимся, субсидиях или налоговых льготах.

Ранее Российское лифтовое объединение подсчитало, что в первом квартале 2026 года доля китайских лифтов на российском рынке достигла 23,3 процента. В 2024 году их доля была в два раза меньше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о выборе английского языком для переговоров Пашиняна и Зеленского

    Дочь Машкова призналась в чувстве вины из-за отъезда из России

    Россиянам раскрыли приводящую к болезням сердца ошибку в рационе

    Российские подростки массово ринулись делать завивку волос

    Прошедший СВО звезда «Мажора» пригрозил судом журналистам

    Тайная дочь легендарного миллиардера стала на шаг ближе к получению его наследства

    Россиян призвали удалять с телефонов мемы перед поездкой в одну страну Ближнего Востока

    США столкнулись с рекордными ценами на бензин

    Названы ранние грибы для сбора в мае в Подмосковье

    Производство лифтов в России ускорило падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok