02:32, 4 мая 2026

Любительница кошек перевернула квартиру вверх дном по неожиданной причине

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Sylph_Co рассказала о том, как довела себя до полного отчаяния буквально за час. Драма разыгралась, когда она готовила себе ужин.

«В процессе готовки я сняла обручальное кольцо и положила его на кухонный стол. Дело в том, что мы с женихом состоим в отношениях на расстоянии. Он живет на другом конце света, а я только что вернулась домой из поездки к нему. Разлуку я переношу очень тяжело, поэтому я очень привязана к этому кольцу. Оно напоминает мне, что жених все еще со мной, даже несмотря на то, что сейчас он далеко», — объяснила девушка.

Но вернувшись позже на кухню, она не обнаружила кольца на столе. Девушка буквально перевернула квартиру вверх дном и даже разворошила мусор на случай, если украшение случайно угодило туда. Тогда подозрение пало на годовалого кота автора по кличке Молния — у того есть привычка хватать и уносить мелкие предметы.

«Я понятия не имела, куда бы он это положил, если бы взял. Наконец я достала фонарик и начала ползать по кухонному полу, заглядывая подо все подряд. Так я обнаружила, что под духовкой скопилось много пропавших вещей, ручек и маркеров, но кольца не было. Посветив под холодильник, я увидела что-то блестящее. Вот оно!» — написала автор.

Она была вне себя от счастья, но очень удивилась тому, какой склад вещей организовал под кухонной техникой ее кот.

Ранее другая пользовательница Reddit опубликовала фото кошачьего домика, на котором отчетливо видна белая масса неизвестного происхождения. Она попросила других посетителей портала определить, что это такое, и получила совет немедленно ехать к ветеринару.

