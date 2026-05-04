Любительница кошек перевернула квартиру вверх дном по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Sylph_Co рассказала о том, как довела себя до полного отчаяния буквально за час. Драма разыгралась, когда она готовила себе ужин.

«В процессе готовки я сняла обручальное кольцо и положила его на кухонный стол. Дело в том, что мы с женихом состоим в отношениях на расстоянии. Он живет на другом конце света, а я только что вернулась домой из поездки к нему. Разлуку я переношу очень тяжело, поэтому я очень привязана к этому кольцу. Оно напоминает мне, что жених все еще со мной, даже несмотря на то, что сейчас он далеко», — объяснила девушка.

Но вернувшись позже на кухню, она не обнаружила кольца на столе. Девушка буквально перевернула квартиру вверх дном и даже разворошила мусор на случай, если украшение случайно угодило туда. Тогда подозрение пало на годовалого кота автора по кличке Молния — у того есть привычка хватать и уносить мелкие предметы.

«Я понятия не имела, куда бы он это положил, если бы взял. Наконец я достала фонарик и начала ползать по кухонному полу, заглядывая подо все подряд. Так я обнаружила, что под духовкой скопилось много пропавших вещей, ручек и маркеров, но кольца не было. Посветив под холодильник, я увидела что-то блестящее. Вот оно!» — написала автор.

Она была вне себя от счастья, но очень удивилась тому, какой склад вещей организовал под кухонной техникой ее кот.

