Apple «похоронила» свой самый дешевый компьютер

Apple убрала из продажи самый дешевый компьютер — Mac mini за $ 599

Корпорация Apple убрала из продажи настольный компьютер Mac mini. На это обратило внимание издание PCMag.

В начале мая из интернет-магазина компании пропала базовая версия Mac mini стоимостью 599 долларов (45 тысяч рублей), имеющая 256 гигабайт встроенной памяти. Теперь самый дешевый вариант — версия с накопителем 512 гигабайт, которая стоит 799 долларов (60 тысяч рублей).

Авторы медиа отметили, что Mac mini был самым доступным компьютером Apple. Теперь его место занял MacBook Neo — ноутбук за 599 долларов (45 тысяч рублей) представили в марте. В материале говорится, что модель mini несколько недель назад до ее «похорон» была доступна для покупки, но сроки доставки были очень большими — это указывает на дефицит устройств.

Основной причиной снятия дешевой модели с продажи назвали дефицит модулей оперативной памяти, который произошел из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) и дефицита комплектующих на рынке.

Ранее аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг заявил, что Apple будет вынуждена поднять цены на флагманские модели смартфонов. По его оценке, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max подорожают на 100 долларов относительно устройств 2025 года.