Новые iPhone подорожают

Digital Trends: iPhone 18 Pro и Pro Max будут дороже предшественников на $100

Корпорация Apple будет вынуждена поднять цены на флагманские модели смартфонов. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты сослались на аналитика Morgan Stanley Эрика Вудринга. По его словам, повышение цен на смартфоны Apple практически неизбежно. Он полагает, что компания будет продавать iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на 100 долларов дороже относительно устройств 2025 года. Для сравнения: iPhone 17 Pro стоит 1100 долларов (83 тысячи рублей), 17 Pro Max — 1200 долларов (91 тысяча рублей).

Вудринг отметил, что Apple не боится снижения продаж, так как занимает довольно прочную позицию в сегменте премиум-смартфонов. Также специалист заявил, что руководители компании сами намекали на это в ходе недавнего отчета о финансах. Тогда топ-менеджеры подчеркнули, что стоимость производства iPhone растет из-за высоких цен на оперативную память и прочие детали.

Журналисты Digital Trends заметили, что Apple часто старается снизить издержки и не поднимать цены. В качестве примера они привели MacBook Air с процессором M4, который в разгар кризиса оценили в 1000 долларов (75 тысяч рублей). Его конкурент от Microsoft Surface Pro стоил 1050 долларов (80 тысяч рублей). В материале говорится, что корпорация испытывает слишком сильное давление и уже не может удерживать цены.

В конце апреля стало известно, что флагманский iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Если в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей, то весной 2026-го он стал доступен за 106 тысяч рублей.