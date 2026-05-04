Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:57, 4 мая 2026Наука и техника

Новые iPhone подорожают

Digital Trends: iPhone 18 Pro и Pro Max будут дороже предшественников на $100
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anna Barclay / Getty Images

Корпорация Apple будет вынуждена поднять цены на флагманские модели смартфонов. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Журналисты сослались на аналитика Morgan Stanley Эрика Вудринга. По его словам, повышение цен на смартфоны Apple практически неизбежно. Он полагает, что компания будет продавать iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на 100 долларов дороже относительно устройств 2025 года. Для сравнения: iPhone 17 Pro стоит 1100 долларов (83 тысячи рублей), 17 Pro Max — 1200 долларов (91 тысяча рублей).

Вудринг отметил, что Apple не боится снижения продаж, так как занимает довольно прочную позицию в сегменте премиум-смартфонов. Также специалист заявил, что руководители компании сами намекали на это в ходе недавнего отчета о финансах. Тогда топ-менеджеры подчеркнули, что стоимость производства iPhone растет из-за высоких цен на оперативную память и прочие детали.

Журналисты Digital Trends заметили, что Apple часто старается снизить издержки и не поднимать цены. В качестве примера они привели MacBook Air с процессором M4, который в разгар кризиса оценили в 1000 долларов (75 тысяч рублей). Его конкурент от Microsoft Surface Pro стоил 1050 долларов (80 тысяч рублей). В материале говорится, что корпорация испытывает слишком сильное давление и уже не может удерживать цены.

В конце апреля стало известно, что флагманский iPhone 17 Pro Max подешевел за полгода на 14 процентов. Если в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей, то весной 2026-го он стал доступен за 106 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Названы способы защиты умной машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    В Москве девочка чуть не сожгла себе ухо котлетой

    Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

    Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok