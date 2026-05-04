Макрон отказался помочь Трампу

Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

Франция не примет участия в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Франция не будет участвовать ни в каких силовых операциях в тех условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными», — указал французский лидер.

Макрон также призвал США и Иран к согласованному открытию Ормузского пролива, которое, по его словам, является единственным условием для обеспечения возобновления судоходства в акватории.

Ранее Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов под названием «Свобода», которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.