Макрон отказался помочь Трампу

11:29, 4 мая 2026Мир

Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Франция не примет участия в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Франция не будет участвовать ни в каких силовых операциях в тех условиях, которые, по моему мнению, не представляются ясными», — указал французский лидер.

Макрон также призвал США и Иран к согласованному открытию Ормузского пролива, которое, по его словам, является единственным условием для обеспечения возобновления судоходства в акватории.

Ранее Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов под названием «Свобода», которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.

