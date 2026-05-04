Мужчина приготовил два топора для покушения на голландских принцесс

Подозреваемый в покушении на дочерей короля назвал себя возлюбленным принцессы

В Нидерландах суд оставил под стражей 33-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на принцесс Амалию и Алексию. Об этом сообщает издание NL Times.

Подозреваемый Анне Ромке ван дер Х. из города Утхейзен попал под стражу еще в январе. Его задержали в Гааге, когда он вышел на балкон в гостинице и начал кричать, что «расправится с ними всеми». О ком именно речь, он не уточнял. В номере задержанного нашли два топора с надписями «Алексия», «Моссад» и нацистским приветствием. Кроме того, у него имелась рукописная записка с именами «Амалия» и «Алексия» и голландским словом Bloedbad («кровавая баня»).

На судебных слушаниях в понедельник, 4 мая, адвокат задержанного заявил, что его клиент — монархист и не собирался причинять вред принцессам. Ранее на допросах мужчина назвал себя возлюбленным кронпринцессы Катарины-Амалии — старшей дочери короля Виллема-Александра. По его словам, именно она поручила ему приготовить набор для выживания для тренировочной миссии в Польше.

Сейчас мужчина проходит психологические и психиатрические обследования. Следующее предварительное слушание по делу назначено на 27 июля.

У короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы три дочери: 22-летняя Катарина-Амалия, 20-летняя Алексия и 19-летняя Ариана. Старшую сестру много лет преследовали неприятности. В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка. Затем в сети появилось фальшивое порно с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы избавиться от него, понадобилась помощь ФБР.

В 2012 году сообщалось, что Максима приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама.