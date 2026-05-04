Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 4 мая 2026Из жизни

Мужчина приготовил два топора для покушения на голландских принцесс

Подозреваемый в покушении на дочерей короля назвал себя возлюбленным принцессы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Нидерландах суд оставил под стражей 33-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на принцесс Амалию и Алексию. Об этом сообщает издание NL Times.

Подозреваемый Анне Ромке ван дер Х. из города Утхейзен попал под стражу еще в январе. Его задержали в Гааге, когда он вышел на балкон в гостинице и начал кричать, что «расправится с ними всеми». О ком именно речь, он не уточнял. В номере задержанного нашли два топора с надписями «Алексия», «Моссад» и нацистским приветствием. Кроме того, у него имелась рукописная записка с именами «Амалия» и «Алексия» и голландским словом Bloedbad («кровавая баня»).

На судебных слушаниях в понедельник, 4 мая, адвокат задержанного заявил, что его клиент — монархист и не собирался причинять вред принцессам. Ранее на допросах мужчина назвал себя возлюбленным кронпринцессы Катарины-Амалии — старшей дочери короля Виллема-Александра. По его словам, именно она поручила ему приготовить набор для выживания для тренировочной миссии в Польше.

Материалы по теме:
Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?
Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?
18 марта 2025
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям.Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
4 декабря 2023
Наркомафия держит в страхе Нидерланды. Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
Наркомафия держит в страхе Нидерланды.Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
20 октября 2022
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
27 февраля 2024

Сейчас мужчина проходит психологические и психиатрические обследования. Следующее предварительное слушание по делу назначено на 27 июля.

У короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы три дочери: 22-летняя Катарина-Амалия, 20-летняя Алексия и 19-летняя Ариана. Старшую сестру много лет преследовали неприятности. В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка. Затем в сети появилось фальшивое порно с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы избавиться от него, понадобилась помощь ФБР.

В 2012 году сообщалось, что Максима приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    Грибникам рассказали о грибах в Подмосковье в мае

    Трамп предложил еще одной стране присоединиться к операции в Ормузском проливе

    Минобороны выпустило заявление о праздновании Дня Победы

    Житель Москвы признался в расправе над возлюбленной

    «Камень в огород России». Зеленский приехал в Армению и встретился с Пашиняном. Внимание привлек выбор языка переговоров

    В Минобороны пообещали удар по Киеву в случае попыток ВСУ срыва празднования 9 Мая

    Россиянам назвали подешевевшие для путешествий в мае города мира

    Врач предупредил о коварстве рака сердца

    Оливия Уайлд ответила на сравнения с воскресшим трупом из-за внешности на кинофестивале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok