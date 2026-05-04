На Украине оценили перспективы перемирия на 9 Мая

На Украине заявили, что якобы не получили от РФ ответ по перемирию на 9 Мая

На Украине прокомментировали вопрос о перемирии на 9 Мая. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» в Telegram.

Собеседник портала заявил, что Киев якобы не получил ответа от Москвы по поводу формата прекращения огня на День Победы.

«Мы же не получили ответа от россиян на наши сигналы о том, чего они хотят: тишины для парада или чего-то большего», — передает издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 Мая. Он сообщил, что Киеву не нужно перемирие, которое может оказаться «тактическим обманом».

