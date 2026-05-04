12:52, 4 мая 2026Мир

На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

Политик Мема: Риск ответа РФ на пролет БПЛА Украины над Финляндией возрастает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Россия может ответить на использование Украиной воздушного пространства Финляндии для пролета своих беспилотников. Такой сценарий предположил на своей странице в соцсети Х член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«В результате этой политики страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает», — посетовал финский политик.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство в связи с пролетом украинских дронов над финской территорией. По его словам, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось.

В мае Министерство обороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотного летательного аппарата недалеко от границы с Россией. Позднее источникики телерадиокомпании Yle рассказали, что найденный дрон был украинским.

