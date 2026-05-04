23:36, 4 мая 2026Мир

На Западе заговорили о новой крупной победе Путина

Al Jazeera: возможный визит Путина на саммит G20 станет крупной победой РФ
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Возможный визит российского президента Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада. Об этом пишет Al Jazeera.

«Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее "политической изоляции" со стороны Запада», — говорится в статье.

В материале говорится, что «участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур».

Также саммит G20 предоставит Москве площадку, которая заметно отличается от G7. Россия сможет обратиться к странам, многие из которых не поддержали политику санкций. Более того, возвращение РФ за стол переговоров укрепит ее имидж незаменимой державы, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что реакция Европейского союза на идею пригласить Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» говорит о русофобии, которая обосновалась на европейском континенте, заявил «Ленте.ру» политолог Иван Мезюхо. До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post.

