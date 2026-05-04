Найден неожиданный способ улучшить качество сна в пожилом возрасте

DH: Физическая активность улучшает сон у пожилых с когнитивными нарушениями

Физическая активность может заметно улучшить сон у пожилых людей с когнитивными нарушениями. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета A&M, опубликовавшие результаты работы в журнале Digital Health (DH).

В исследовании приняли участие пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое часто предшествует деменции и сопровождается проблемами со сном. С помощью умных колец ученые в течение двух недель отслеживали уровень активности участников и параметры сна, включая частоту пробуждений, пульс и изменения температуры кожи.

Анализ показал, что наиболее выраженный эффект дают интенсивные нагрузки: чем больше времени участники проводили в активной физической деятельности, тем меньше у них наблюдалось ночных пробуждений. Легкая активность также улучшала сон, но значительно слабее, тогда как умеренные нагрузки практически не оказывали заметного влияния.

Авторы отмечают, что регулярные тренировки могут стать простым и доступным способом улучшить качество сна и потенциально снизить риск развития деменции. При этом даже простые форматы — прогулки или групповые занятия — могут приносить ощутимую пользу, если выполняются регулярно.

