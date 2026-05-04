Назван срок отключения отопления в Москве

Отопление в Москве отключат 6 мая

В Москве начнут постепенно отключать отопление на текущей неделе. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства в мессенджере «Макс».

Перевод городской системы теплоснабжения на летний режим стартует в среду, 6 мая. В целом отопление отключат более чем в 74 тысячах зданий, из которых 34 тысячи — жилые дома. В первую очередь тепло перестанут подавать в промышленные и административные здания, затем в квартиры, а в последнюю очередь — в образовательные и лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что 9 мая Москву ожидает похолодание. Согласно прогнозам, температура снизится после резкого роста в начале недели, однако снега не будет.