Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:06, 4 мая 2026Ценности

Названа оптимальная частота стирки различных видов одежды

Эксперт по стирке Снук: Худи следует стирать после шестикратного использования
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Сотрудник интернет-магазина бытовой техники и электроники AO.com, эксперт по стиральным машинам Гвил Снук назвал оптимальную частоту стирки различных видов одежды. Материал публикует Daily Mail.

По словам эксперта, худи следует стирать после шестикратного использования, а носки и нижнее белье — после каждого. При этом удалять загрязнения с джинсов необходимо после 10 ношений. Однако, согласно результатам проведенного среди трех тысяч британцев опроса, брюки из денима оказались самым часто стираемым предметом гардероба.

«Джинсы — одна из тех вещей, которые мы стираем слишком часто. Многие думают, что регулярная стирка помогает дениму держать форму. В действительности они не требуют частого очищения: чем дольше вы их носите, тем лучше сохраняются их форма и цвет», — объяснил специалист.

В апреле мастер по ремонту с никнеймом @remont.stiralok.brest из Бреста раскрыл тайну исчезновения носков после стирки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok