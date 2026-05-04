17:45, 4 мая 2026Экономика

Названа цена самого дорогого пентхауса в Москве

NF Group: Самый дорогой пентхаус в Москве стоит 11,5 млн рублей за квадрат
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самый дорогой пентхаус в Москве продается за 11,5 миллиона рублей за квадратный метр. Стоимость наименее доступного объекта назвали эксперты NF Group, передает ТАСС.

Пентхаус располагается в Тверском районе, его площадь составляет 546,1 квадрата. Вторым по стоимости квадратного метра оказался пентхаус в 781,6 квадрата в районе Остоженка, цена метра в нем составляет 10,6 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает лот в Хамовниках площадью 917,5 квадрата со стоимостью 10,3 миллиона рублей за квадрат.

При этом на первом месте по общей стоимости объекта находится пентхаус в Хамовниках — его можно купить за 9,4 миллиарда рублей. Второе место занимает лот в Остроженке (8,3 миллиарда рублей), а третье — еще один проект в Хамовниках за 6,3 миллиарда.

Ранее стало известно, в каком районе Москвы дороже всего покупать жилье. Такой локацией оказалась Остоженка-Пречистенка.

