«Царьград»: Российская ракета «Ковер» сохранит «невидимость» Су-57

Новая крылатая ракета С-71К «Ковер», которую начали применять Воздушно-космические силы (ВКС) России, позволит сохранять малозаметность самолетов-«невидимок» Су-57 и тяжелых ударных дронов С-70 «Охотник». Главное преимущество изделия назвал «Царьград».

Автор отметил, что форму корпуса «Ковра» оптимизировали для снижения радиолокационной заметности. Поэтому подвешенные на внешней подвеске изделия не сильно повысят видимость самолета-носителя для радаров противника.

«И хоть Су-57 имеет самые большие в своем классе бомболюки, возможность повесить дополнительную полезную нагрузку под крыло никогда не бывает лишней», — говорится в материале.

В апреле на Украине заявили, что ВКС России начали применять аппараты С-71К «Ковер». Дальность ракеты с дополнительными топливными баками оценивают в 300 километров. Боеприпас оснащен турбореактивным двигателем.