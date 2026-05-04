16:26, 4 мая 2026Россия

Названы возможные причины нападения на российского губернатора

Политолог Сипров о нападении на Паслера: Скорее всего, это была случайность
Александра Степашкина

В Екатеринбурге на губернатора Свердловской области Дениса Паслера было совершено нападение во время его выступления. Его мотивы не раскрывались, но есть несколько версий произошедшего, которые обсудил политолог Вадим Сипров. Его слова передает «Царьград».

Во время встречи чиновника с горожанами около «Екатеринбург Арены» 1 мая на него побежал мужчина в спортивном костюме. Его скрутила охрана. Им оказался житель Оренбургской области. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление при задержании.

По одной из версий, нападение было организовано политтехнологами губернатора, чтобы поднять рейтинг чиновника. Но, как подметил Сипров, у Паслера нет причин поднимать себе рейтинг подобным образом, поскольку он относится к тем политикам, которые больше делают, чем красуются на публике.

Еще одной вероятной причиной была названа организация покушения представителями конкурирующей элитной группы. «Он обладает достаточным опытом, чтобы не допускать конфликтов и перекосов в пользу той или иной группы. Поэтому искать сейчас каких-то серьезных политических противников, которые попытались бы свести с ним счеты с помощью покушения, я бы не стал», — сказал собеседник «Царьграда».

По мнению Сипрова, это действительно была случайность.

Ранее сам Паслер отмечал, что мужчина просто захотел пообщаться с ним. Однако выражал свое желание слишком активно, не учитывая меры безопасности, действовавшие на массовом мероприятии.

