11:30, 4 мая 2026

Откровенный наряд Ирины Шейк для вечеринки Met Gala привлек внимание россиян

Карина Черных
Карина Черных

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк привлекла внимание русскоязычных фанатов откровенным нарядом для вечеринки, посвященной балу костюмов Met Gala. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет черное мини-платье с вырезами на животе и бедре. При этом сама юбка изделия была выполнена из прозрачной ткани.

Поклонники, большую часть которых составили россияне, оценили внешний вид звезды подиума. «Королева», «Шикарная женщина», «Это какой-то роскошный максимум!», «Ты неповторима», «В твоем доме настоящий бедлам, но ты выглядишь отлично», «Шикарный образ», — высказывались они в комментариях.

В апреле Ирина Шейк показала архивные фото жизни в России и взорвала соцсети.

