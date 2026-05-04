21:02, 4 мая 2026

Парам подсказали мощный прием для возвращения страсти в длительных отношениях

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Угасание страсти в длительных отношениях является нормой, считает сексолог Олеся Мелехина. В Telegram-канале она подсказала парам мощный прием, который поможет вернуть забытые ощущения.

Парам с такой проблемой Мелехина посоветовала заняться сексом за пределами домашней спальни. Например, можно снять номер в отеле, устроить свидание на природе с продолжением в палатке, заняться сексом в отдаленном уголке в гостях или дома на кухонном столе, отметила специалистка.

«Когда вы выходите за пределы привычной спальни, мозг получает сигнал: "Мы в новом и слегка опасном месте, нужно быть начеку". И это возбуждает. В ответ растет уровень кортизола, который быстро сменяется выбросом дофамина. Желание включается на физиологическом уровне», — пояснила сексолог.

Если смена обстановки не помогла, то стоит снизить уровень стресса, а также разобраться с невысказанными претензиями, частыми ссорами, гормонами и психологическими блоками, добавила Мелехина.

Ранее сексолог Джиджи Энгл предупредила женщин об опасности мастурбации душем. Такой способ самоудовлетворения чреват инфекциями мочевыводящих путей, подчеркнула она.

