Парень с юмором отомстил стримерше за заносчивое поведение в спортзале

Пользователь Reddit с ником Tubist61 рассказал о ситуации в спортзале, вызвавшей у него раздражение. Причиной его недовольства стала «слишком болтливая девушка», которая недавно начала ходить в этот зал.

По словам автора, девушка каждый раз снимала свою тренировку на телефон и требовала, чтобы рядом с ней во время стрима никого не было. «Большинство присутствующих просто хотели закончить свои подходы, принять душ и отправиться домой. Но ей, видите ли, нужно было вести эфир для подписчиков, а потому все должны были отойти. Настоящая заноза в заднице», — написал автор.

Сам он делал приседания со штангой в тот момент, когда девушка оказалась рядом с ним. Она уселась на лавочку неподалеку в ожидании, когда он освободит территорию и начала громко кряхтеть. Поняв, что автор никуда уходить не собирается, она уселась поудобнее и, убедившись, что парень не попадает в кадр, начала трансляцию для подписчиков.

«На протяжении всей тренировки я чувствовал, как во время подходов у меня немного скапливаются газы. Я сдерживался из чувства вежливости, но эта девушка-инфлюенсер вела себя очень чересчур неадекватно. Поднимая в последний раз штангу, я издал очень громкий и очень заметный пук. Уверена, каждый подписчик на ее канале это слышал. Я взял полотенце, вытерся и ушел», — заключил автор.

