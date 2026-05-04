Пассажира самолета арестовали после посадки за изнасилование 17-летней девушки

Гражданина Турции арестовали в аэропорту Станстед за изнасилование подростка

Пассажира международного рейса арестовали в аэропорту Великобритании после посадки самолета на взлетной полосе — задержанный изнасиловал подростка. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, проживавший в Гринхайте, Великобритания, 35-летний гражданин Турции Самет Думан в 2023 году заманил 17-летнюю девушку в такси, изнасиловал ее и сбежал из страны. Эксперты вычислили ДНК преступника, но его не оказалось в британской базе. Установить его личность удалось в 2024 году, однако Думан на тот момент находился за границей.

В опубликованном в сети видеоролике мужчину с багажом заковывают в наручники в авиагавани Станстед после того, как он вернулся в Великобританию. Ему предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, Думан не признал вину. На прошлой неделе турка приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы.

Ранее появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете. Мужчина накрыл одеялом свою руку и колени женщины, которая, как он полагал, спала.