Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 4 мая 2026Путешествия

Пассажира самолета арестовали после посадки за изнасилование 17-летней девушки

Гражданина Турции арестовали в аэропорту Станстед за изнасилование подростка
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажира международного рейса арестовали в аэропорту Великобритании после посадки самолета на взлетной полосе — задержанный изнасиловал подростка. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, проживавший в Гринхайте, Великобритания, 35-летний гражданин Турции Самет Думан в 2023 году заманил 17-летнюю девушку в такси, изнасиловал ее и сбежал из страны. Эксперты вычислили ДНК преступника, но его не оказалось в британской базе. Установить его личность удалось в 2024 году, однако Думан на тот момент находился за границей.

В опубликованном в сети видеоролике мужчину с багажом заковывают в наручники в авиагавани Станстед после того, как он вернулся в Великобританию. Ему предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней, Думан не признал вину. На прошлой неделе турка приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы.

Ранее появились подробности изнасилования 52-летним пассажиром попутчицы в самолете. Мужчина накрыл одеялом свою руку и колени женщины, которая, как он полагал, спала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

    Трехлетний ребенок и две россиянки выпали из окна жилого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok