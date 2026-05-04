Пассажирка родила ребенка в самолете на два месяца раньше срока

The Sun: Пассажирка родила мальчика на рейсе до Италии

Пассажирка родила ребенка в самолете, летевшем в Италию, на два месяца раньше срока. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент случился на рейсе ITA Airways из Сенегала в Италию. Сообщается, что бортпроводники огородили пространство возле дверей выхода для женщины, которая неожиданно начала рожать в полете, хотя была на седьмом месяце беременности. Среди пассажиров оказались врач и медсестра, которые помогли ей.

Роды длились около часа, здоровый мальчик появился на свет под аплодисменты попутчиков. Его назвали Мохамедом. В итоге пилоты вернулись в аэропорт вылета ради безопасности роженицы и ребенка. После посадки последних госпитализировали.

Ранее пассажирка родила за полчаса до посадки самолета. На рейсе оказались фельдшеры, которые использовали в качестве жгута для установки катетера шнурок стюардессы.

