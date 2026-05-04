Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:42, 4 мая 2026Путешествия

Пассажирка родила ребенка в самолете на два месяца раньше срока

The Sun: Пассажирка родила мальчика на рейсе до Италии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Пассажирка родила ребенка в самолете, летевшем в Италию, на два месяца раньше срока. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент случился на рейсе ITA Airways из Сенегала в Италию. Сообщается, что бортпроводники огородили пространство возле дверей выхода для женщины, которая неожиданно начала рожать в полете, хотя была на седьмом месяце беременности. Среди пассажиров оказались врач и медсестра, которые помогли ей.

Материалы по теме:
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу» Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу»Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
29 июля 2020
«Обязательно вернусь за вторым» Россиянки массово едут рожать за границу ради паспортов и хорошей медицины. Как устроен этот рынок?
«Обязательно вернусь за вторым»Россиянки массово едут рожать за границу ради паспортов и хорошей медицины. Как устроен этот рынок?
7 апреля 2026

Роды длились около часа, здоровый мальчик появился на свет под аплодисменты попутчиков. Его назвали Мохамедом. В итоге пилоты вернулись в аэропорт вылета ради безопасности роженицы и ребенка. После посадки последних госпитализировали.

Ранее пассажирка родила за полчаса до посадки самолета. На рейсе оказались фельдшеры, которые использовали в качестве жгута для установки катетера шнурок стюардессы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok