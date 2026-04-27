17:09, 27 апреля 2026

Пассажирка родила за полчаса до посадки самолета под аплодисменты попутчиков

Пассажирка рейса Delta из Атланты в Портленд родила за полчаса до посадки
Алина Черненко

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании Delta родила за полчаса до посадки самолета в США. Подробностями истории поделился портал KOIN.com.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 24 апреля, на рейсе из Атланты в Портленд. Помощь женщине оказали подруги-фельдшеры, Тина Фриц и Каарин Пауэлл, которые возвращались из отпуска. Девушки попросили у бортпроводников акушерский набор и пледы, но ничего из этого на борту не оказалось. Тогда им пришлось взять пледы у попутчиков и использовать в качестве жгута для установки катетера шнурок стюардессы.

Материалы по теме:
«Сидеть дома — глупо» Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
«Сидеть дома — глупо»Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
3 января 2020
«Мы начали падать, я держался за крест» Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
«Мы начали падать, я держался за крест»Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
15 августа 2019

После трех сильных потуг ребенок появился на свет. Фельдшеры перерезали ему пуповину, укутали и отдали матери. «Весь самолет приветствовал ее аплодисментами. Это было здорово», — рассказали журналистам Фриц и Пауэлл.

В аэропорту Портленда борт встретила скорая помощь, но состояние матери и малыша было стабильным.

«Мы выражаем искреннюю благодарность экипажу и медицинским работникам на борту, которые оказали помощь пассажирке до посадки в Портленде, — заявила представитель Delta Сабрина Коул. — Здоровье и безопасность наших клиентов всегда являются для нас приоритетом, и мы желаем новой семье всего наилучшего».

Ранее пассажирка рейса Caribbean Airlines родила ребенка в самолете в США. Экипажу пришлось запросить экстренную посадку.

