Российского госмонополиста захотели обанкротить

18:12, 4 мая 2026

«Ъ»: «Кузбасская энергосетевая компания» захотела обанкротить «Россети Сибирь»
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (КЭнК) подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о признании банкротом ПАО «Россети Сибирь», которое является структурой ПАО «Россети» — государственного монополиста в области передачи электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сумма иска составляет 2,52 миллиарда рублей, суть претензий не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

Между тем издание напоминает, что в апреле 2022 года КЭнК уже подавал к «Россети Сибирь» иск о взыскании такой же суммы из-за задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. В марте 2024 года эти требования удовлетворил Арбитражный суд Кемеровской области. В ноябре 2025 года был выдан исполнительный лист.

Однако в том же месяце ответчик обратился с заявлением об отсрочке исполнения решения суда до 1 января 2027 года с последующей рассрочкой платежа на пять лет с ежемесячной оплатой равными долями. Структура «Россетей» объяснила, что у нее нет денег.

«У должника отсутствуют соответствующие природе долга источники его погашения, а именно: заложенные в тариф денежные средства», — говорилось в заявлении, в удовлетворении которого было отказано в феврале текущего года.

Чистая прибыль «Россети Сибирь» по итогам 2025 года составила 1,68 миллиарда рублей при выручке 133,3 миллиарда рублей, что в 1,7 раза выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что правительство согласилось внедрить механизм take-or-pay в электросетях, что подразумевает обязательство оплаты услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. Такой подход позволит «Россетям» увеличить собственный доход, но может заметно повысить расходы бизнеса.

