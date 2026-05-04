Новости спорта
10:52, 4 мая 2026Спорт

Почетный президент РФС оценил решение ЦСКА уволить Челестини

Колосков назвал оправданным решение ЦСКА уволить Челестини
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил решение московского ЦСКА уволить Фабио Челестини с поста главного тренера. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал это решение оправданным. «Критерии работы тренера — не разговоры на пресс-конференции, а результаты, а они плачевные. Последняя игра с "Зенитом" показала, что ЦСКА находится в разобранном состоянии», — заявил Колосков.

Об увольнении Челестини стало известно ранее 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в чемпионате России. 6 мая команда сыграет в полуфинале Кубка страны со «Спартаком».

