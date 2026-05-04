06:44, 4 мая 2026Россия

Политолог высказался о превосходстве России над Украиной в важном вопросе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия на сегодняшний день превосходит Украину в вопросе беспилотных летательных аппаратов. Но необходимо преодолеть «боязнь передачи средств поражения», такое мнение в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» высказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, России необходимо преодолеть боязнь передачи средств поражения БПЛА.

«Мы во многом уже обогнали Украину. В частности, по беспилотникам они нас обгоняли, сейчас они позади…Они уже дали своим коммерческим структурам право организовывать, так сказать, противовоздушную оборону своих активов», — высказался политолог.

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине позволил России реструктуризировать и модернизировать свои вооруженные силы. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. По его словам, Россия также сохраняет значительный ракетный потенциал и крупнейший в мире ядерный арсенал, которые представляют для США и НАТО «устойчивую угрозу».

