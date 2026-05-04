Прошедший СВО звезда «Мажора» пригрозил судом журналистам

Прошедший СВО актер Геша Меньшиков опроверг нищету и жизнь в питомнике для собак

Актер Геша Меньшиков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Мажор», опроверг сообщения о том, что живет в питомнике для собак из-за бедственного положения. Об этом сообщает «КП-Петербург».

60-летний артист заявил, что подобные слухи не соответствуют действительности.

«Я не позволю делать из себя клоуна. Живу в прекрасном большом доме, у меня крутая собака из питомника. Публикация таких слухов — дело подсудное, уголовное. Я не оставлю это просто так», — заявил Меньшиков.

Также актер добавил, что подаст в суд на СМИ, распространившие эту новость. Геша стал одним из первых знаменитостей, отправившихся на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольца. Он вошел в состав штурмового отряда БАРС‑16, но после ранения вернулся домой.

Ранее российский актер Олег Протасов, знакомый зрителям по сериалу «Глухарь», рассказал, что получил осколочное ранение в зоне СВО. Артист отметил, что был ранен ночью во время одной из поездок с концертом для военнослужащих.