Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном о миграции

21:12, 4 мая 2026

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму (ГД) соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции. Соответствующий документ появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Соглашение предусматривает открытие в Душанбе представительства МВД России. В свою очередь, в Москве откроются два представительства: МВД Таджикистана, а также Министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Целью работы представительств станут сотрудничество в сфере миграции, борьба с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, а также защита прав и законных интересов граждан в странах пребывания.

Ранее посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода призвал соотечественников строго соблюдать российские законы. Граждане республики, как отметил глава дипмиссии, которые осуществляют свою трудовую деятельность в России, должны соблюдать действующее российское законодательство с учетом изменений, которые в него вносятся.

