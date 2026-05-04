Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном о миграции

Путин внес на ратификацию в ГД соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму (ГД) соглашение с Таджикистаном, касающееся миграции. Соответствующий документ появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Соглашение предусматривает открытие в Душанбе представительства МВД России. В свою очередь, в Москве откроются два представительства: МВД Таджикистана, а также Министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Целью работы представительств станут сотрудничество в сфере миграции, борьба с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, а также защита прав и законных интересов граждан в странах пребывания.

Ранее посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода призвал соотечественников строго соблюдать российские законы. Граждане республики, как отметил глава дипмиссии, которые осуществляют свою трудовую деятельность в России, должны соблюдать действующее российское законодательство с учетом изменений, которые в него вносятся.