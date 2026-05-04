13:33, 4 мая 2026

«Радиостанция Судного дня» передала первое сообщение за май

«Радиостанция Судного дня» передала слово «плавбаза»
Екатерина Лобанова

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир новое сообщение, первое за календарный месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волнах так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучала шифровка со словом «плавбаза» в понедельник, 4 мая, в 12:47 по московскому времени. Передачи с таким содержанием на станции прежде не было. Прошлые сообщения были зафиксированы в четверг, 30 апреля.

НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с «Радиостанцией Судного дня». Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

