Раскрыта причина смерти звезды сериала «Бандитский Петербург»

Звезда сериала «Бандитский Петербург» Валерий Филонов умер от онкологии

Советский и российский актер театра и кино, звезда сериала «Бандитский Петербург» Валерий Филонов ушел из жизни 3 мая в возрасте 86 лет. РИА Новости раскрыло причину смерти российского актера.

Филонов боролся с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти.

Валерий Филонов родился в Ленинграде 27 февраля 1940 года. В 1973 году дебютировал в кино, на его счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых: «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Опера», «Морские дьяволы» и многие другие.

Последняя кинокартина с его участием вышла на экраны в 2024 году.

