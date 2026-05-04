Ушла из жизни легендарная советская певица

Легендарная советская певица Галина Ненашева ушла из жизни в возрасте 85 лет

Легендарная советская и российская эстрадная певица, Заслуженная артистка России Галина Ненашева ушла из жизни в возрасте 85 лет. Трагическую новость сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Малахов также опубликовал ролик с одним из последних появлений Галины Ненашевой на телевидении в 2025 году.

«Царствие небесное. Легенда», — добавил телеведущий.

Ненашева была лауреатом «Песен года» и многих международных конкурсов, а также оставила большой след не только в истории отечественной эстрады, но и в сердцах миллионов слушателей.

Еще в январе текущего года артистке стало плохо дома, тогда врачи выявили у нее нестабильную стенокардию.

