Раскрыты подробности драки с ножом десятерых россиян в историческом центре Петербурга

В Петербурге возбудили дело после драки десяти человек в историческом центре

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массовой драки в историческом центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ночь на 2 мая в полицию обратились с жалобой на драку в сквере. Приехавшие на место правоохранители задержали десятерых участников 22-28 лет. Среди них оказались трое молодых людей из Крыма, Бурятии и Волгоградской области, а также две девушки. На них составили протоколы.

В драке двое юношей 19 и 26 лет получили ножевые ранения груди. Как установили полицейские, между двумя компаниями произошел словесный конфликт, во время которого крымчанин два раза выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, а 22-летний водитель-экспедитор набросился на оппонентов с ножом. В отношении последнего возбуждено уголовное по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

