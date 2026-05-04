Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 4 мая 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности драки с ножом десятерых россиян в историческом центре Петербурга

В Петербурге возбудили дело после драки десяти человек в историческом центре
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paymaster / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массовой драки в историческом центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ночь на 2 мая в полицию обратились с жалобой на драку в сквере. Приехавшие на место правоохранители задержали десятерых участников 22-28 лет. Среди них оказались трое молодых людей из Крыма, Бурятии и Волгоградской области, а также две девушки. На них составили протоколы.

В драке двое юношей 19 и 26 лет получили ножевые ранения груди. Как установили полицейские, между двумя компаниями произошел словесный конфликт, во время которого крымчанин два раза выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, а 22-летний водитель-экспедитор набросился на оппонентов с ножом. В отношении последнего возбуждено уголовное по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее были раскрыты подробности смертельной стрельбы из револьвера в Москве 32-летней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Назван тип летевших на Москву дронов ВСУ

    Удовлетворявший себя в центре российского города мужчина попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok