Россиян призвали удалять с телефонов мемы перед поездкой в одну страну Ближнего Востока

Россиянам дали советы по поездкам в Саудовскую Аравию перед отменой виз

Российским туристам дали советы по поездкам в Саудовскую Аравию перед отменой виз между странами с 11 мая 2026 года. Об этом рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист предупредила соотечественников, что в стране Ближнего Востока очень строгие правила. Запрещено снимать правительственные здания, военные объекты и местных жителей (лишь с их разрешения). «На границе могут проверить гаджеты. Любые материалы, которые могут быть сочтены оскорбительными для религии или властей, приведут к депортации. Перед поездкой удалите политические мемы и критику местных традиций», — посоветовала специалист.

Что касается стиля в одежде, Вечканова рекомендовала закрывать плечи и колени, при этом носить абайю женщинам не обязательно. А на пляжах и отелях требования к внешнему виду еще мягче.

На улицах запрещено публично проявлять привязанность — в том числе держаться за руки, обниматься, целоваться. За такие действия туристы могут получить штраф или быть задержаны. Также в стране действует сухой закон, согласно которому ввоз, хранение и употребление алкоголя строго караются.

По словам эксперта, оптимальные месяцы для поездок в Саудовскую Аравию — с ноября по февраль, когда температура воздуха около плюс 20-25 градусов. Оформление туристической страховки обязательно.

Ранее сообщалось, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступит в силу 11 мая. Уточняется, что теперь россияне смогут въезжать в ближневосточную страну и пребывать на ее территории без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.