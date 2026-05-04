Россиянам назвали две смертельно опасные привычки людей

Забота о себе
02:47, 4 мая 2026

Академик Онищенко: Алкоголь и курение являются смертельно опасными привычками
Марина Совина (ночной редактор)
Геннадий Онищенко. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Употребление алкоголя и курение, в том числе использование вейпов, являются смертельно опасными привычками. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, от данных зависимостей страдает большое число людей.​​ Cобеседник агентства подчеркнул, что алкоголь и табак вредят как в индивидуальном, так и в популяционном плане.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности простой привычки — начинать день с кофе и сигареты. Как рассказала исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева, это может стать причиной инсульта.

