05:32, 4 мая 2026

Россиянам рассказали о главных ошибках детокса

Врач Кондальская: Агрессивный детокс может привести к сбоям в работе организма
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Mariah Hewines / Unsplash

Детокс остается популярной практикой, однако в медицине этот термин трактуется иначе, поделилась заместитель главного врача Медицинского курорта VERBA, врач-терапевт Юлия Кондальская. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт отметила, что детокс — это не отдельная процедура, как чаще всего считают, а физиологическая функция организма, реализуемая через печень, кишечник, почки и лимфатическую систему. По ее словам, в медицинской практике речь идет не об агрессивном очищении организма, а о создании условий, при которых его собственные системы детоксикации начинают работать эффективно.

«Длительные голодания, монодиеты, бесконтрольное использование "детокс-продуктов" создают дополнительную нагрузку на организм. Любое вмешательство, не учитывающее исходное состояние пациента, может приводить к нарушению электролитного баланса, дестабилизации работы желудочно-кишечного тракта и усилению стрессовых реакций. В практике мы часто видим пациентов после "самостоятельных детоксов" с выраженным истощением и нарушенной функцией кишечника», — пояснила она.

Кондальская указала, что именно кишечник оказывается одной из наиболее уязвимых систем: на фоне агрессивных схем питания снижается разнообразие микробиоты и нарушается барьерная функция слизистой. Врач уточнила, что в ряде случаев детокс-практики противопоказаны — при беременности, дефиците массы тела, воспалительных заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистых и эндокринных нарушениях в стадии декомпенсации, а также при онкологических заболеваниях.

Врач добавила, что полноценные программы требуют диагностики и индивидуального подхода, а в домашних условиях допустим только мягкий поддерживающий формат. В клиническом формате это всегда постепенная работа с участием специалистов — с подбором рациона, объема калорий и поддержкой функции кишечника, при необходимости с коррекцией микробиоты и дефицитов.

Ранее терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова рассказала, почему нельзя пережаривать шашлык. По словам врача, в подгоревшем мясе образуются канцерогены, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний и приводят к преждевременному старению организма.

