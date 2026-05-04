Россиянин не выжил после игры с кандалами для БДСМ

Аптекаря в кандалах для БДСМ-игры нашли без признаков жизни в Новой Москве

Аптекаря в кандалах для БДСМ-игры нашли без признаков жизни в Новой Москве. О смерти россиянина стало известно Telegram-каналу 112.

По сведениям издания, 37-летнего провизора обнаружила его сестра в доме в Троицком округе. Как утверждает 112, телесных повреждений на теле не было. Предположительно, у мужчины была острая сердечная недостаточность.

Как пишет Telegram-канал Shot, провизор накануне не принимал гостей. В доме он был один.

До этого сообщалось, что БДСМ-сессия закончилась расправой в подмосковном Красногорске.