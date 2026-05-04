16:20, 4 мая 2026

Россиянина женили и отправили на СВО ради миллионов

В Ярославской области мошенники женили мужчину ради выплат участника СВО
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России.

По данным следствия, злоумышленники придумали схему для хищения денег, полагающихся участникам специальной военной операции (СВО) после заключения контракта. Они нашли местного жителя, не имевшего близких родственников и убедили его жениться на выбранной ими женщине. После заключения фиктивного брака мужчина заключил контракт и получил 4,8 миллиона рублей единовременных выплат. Ими-то мошенники и завладели.

Схема была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ. Подозреваемых отправили в СИЗО.

 Ранее в Курганской области задержали 10 участников хищения денег у бойцов СВО.

