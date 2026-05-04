11:01, 4 мая 2026Россия

Российские бойцы использовали «вагнеровский телепорт» для продвижения в зоне СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские бойцы использовали «вагнеровский телепорт», взорвав бетонную стену, и смогли продвинуться в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, закрепившись на промышленной территории на красноармейском направлении. Об этом рассказал командир штурмового подразделения группировки «Центр» Андрей Петунов, его история опубликована в Telegram-канале Министерства обороны России.

По словам военнослужащего, при взятии под контроль очередного населенного пункта им пришлось пойти на подрыв стены бетонного забора промышленной зоны. «Противник имел хорошую оборону в городе и контролировал все участки дорог. (...) После взрыва мы зашли на территорию завода, успешно закрепились и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления наших подразделений», — отметил Петунов.

Данный прием автор книги «Бахмут как есть», блогер под псевдонимом Пересидок, воевавший в рядах ЧВК «Вагнер» в 2023 году, называл «вагнеровским телепортом». «Как многим уже известно, бойцы ЧВК "Вагнер" не идут на штурм в тупые лобовые атаки, мы часто используем "телепорт", то есть взрываем часть стены дома и забегаем туда, где противник нас не ждет», — неоднократно писал он в Telegram.

Ранее военблогер Михаил Звинчук заявил, что СВО кардинально изменила тактику штурма городов. По его наблюдениям, большое число дронов на современном поле боя привело к обоснованному отказу от штурма населенных пунктов большими силами.

