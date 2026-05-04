Российского бизнесмена поймали на хищении полумиллиарда рублей на ракетах

В Омске бизнесмена взяли под стражу по делу о хищении полумиллиарда рублей

В Омске суд взял под стражу 53-летнего гендиректора «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева по делу о хищении 545 миллионов рублей у Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Золотареву вменяют статью 159 («Мошенничество») УК РФ. По версии следствия, предприниматель вместе с сообщниками похитил у центра Хруничева деньги во время работ по госконтракту по реконструкции и техническому перевооружению корпусов для организации серийного производства ракет-носителей «Ангара». Золотарев изготовил и предоставил в московское управление Федерального казначейства фиктивные документы о приобретении мостовых кранов у подконтрольных фирм по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что гендиректора оборонного завода «Красмаш» уличили в растрате и отправили в СИЗО.