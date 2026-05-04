Российского предпринимателя под страхом смерти заставляли отдать миллионы

В Тульской области задержали вымогателей 8 млн рублей у предпринимателя

В Тульской области задержали четверых мужчин за вымогательство более восьми миллионов рублей у предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевшему угрожали расправой в случае, если он откажется передавать деньги. Об этом стало известно полиции и ФСБ, они установили личности вымогателей — ими оказались местные жители 41-53 лет, двое из которых занимают должности руководителей коммерческих структур. Также известно, что двое ранее были судимы за разбой и грабеж.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омске бизнесмена взяли под стражу по делу о хищении полумиллиарда рублей.