Сестры сделали ДНК-тест и узнали страшный секрет своей матери

Пользовательница Reddit с ником FaithlessnessReal981 рассказала о разыгравшейся в ее семье драме, в эпицентре которой она оказалась вместе со своей сестрой. Скандал вызвали результата ДНК-теста.

Автор отметила, что тест какой-то момент решила сделать ее сестра, поскольку внешне она совсем не походила на своего отца. «Так в июле 2024 года мы узнали, что на самом деле являемся сводными родственниками. Сестра сказала маме, что знает об этом, в августе 2025-го. Во время этого разговора мама призналась, что биологического отца моей сестры не стало, когда ей был примерно год», — написала женщина.

Она уточнила, что ее мать — классическая мексиканка старой закалки, которой редко удается говорить о сложных вещах. Если всплывает какая-то эмоциональная тема, она плачет, замыкается в себе или полностью избегает диалога.

«Мама знает, что я в курсе, но она категорически отказывается обсуждать это со мной. И, конечно, не планирует ставить в известность моего отца — своего мужа. А это значит, что нам втроем придется хранить это в секрете. Сестра справляется с этим невероятно хорошо и до сих пор регулярно общается с матерью, а вот я от нее заметно отдалилась». — заключила женщина, признавшись, что хотела бы вернуть былые отношения, но не знает, как к этому подступиться.

