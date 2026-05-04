Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:06, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Сестры сделали ДНК-тест и узнали страшный секрет своей матери

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником FaithlessnessReal981 рассказала о разыгравшейся в ее семье драме, в эпицентре которой она оказалась вместе со своей сестрой. Скандал вызвали результата ДНК-теста.

Автор отметила, что тест какой-то момент решила сделать ее сестра, поскольку внешне она совсем не походила на своего отца. «Так в июле 2024 года мы узнали, что на самом деле являемся сводными родственниками. Сестра сказала маме, что знает об этом, в августе 2025-го. Во время этого разговора мама призналась, что биологического отца моей сестры не стало, когда ей был примерно год», — написала женщина.

Материалы по теме:
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов». Вот как они выглядят
Ученые возродили вымерший вид лютоволков из «Игры Престолов».Вот как они выглядят
9 апреля 2025
«Никто не знает, кто я» Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
«Никто не знает, кто я»Загадочная история мужчины с амнезией взбудоражила интернет. Почему ему не смогла помочь даже ФБР?
28 июля 2025
«Генетические структуры весьма защищены» Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
«Генетические структуры весьма защищены»Ученые узнали, как микрочастицы влияют на организм
30 декабря 2025

Она уточнила, что ее мать — классическая мексиканка старой закалки, которой редко удается говорить о сложных вещах. Если всплывает какая-то эмоциональная тема, она плачет, замыкается в себе или полностью избегает диалога.

«Мама знает, что я в курсе, но она категорически отказывается обсуждать это со мной. И, конечно, не планирует ставить в известность моего отца — своего мужа. А это значит, что нам втроем придется хранить это в секрете. Сестра справляется с этим невероятно хорошо и до сих пор регулярно общается с матерью, а вот я от нее заметно отдалилась». — заключила женщина, признавшись, что хотела бы вернуть былые отношения, но не знает, как к этому подступиться.

Ранее другая девушка от скуки сдала ДНК-тест и узнала страшную правду о семье. Когда пришли результаты, в списке установленных родственников оказались ее мать и сестра, а также неизвестная ей «тетя» с генетическим совпадением на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция запустила военный спутник для слежки за Россией. На что способен космический аппарат размером со стиральную машину?

    В Италии назвали местонахождение центра русофобии

    Терапевт назвала опасные последствия самолечения головной боли

    Европейская страна призналась в отсутствии денег на оружие

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    Названа ошибка Трампа в преддверии «проекта Свобода»

    Apple похоронила свой неудачный продукт

    Биолог предостерегла от слишком частого посещения ванной комнаты

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда избежала тюрьмы во второй раз за год

    Сестры сделали ДНК-тест и узнали страшный секрет своей матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok