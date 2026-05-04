В США увидели сигнал о разрядке напряженности между Путиным и Трампом

08:56, 4 мая 2026Мир

WSJ: Решение по батальону Tomahawk — сигнал разрядки между Путиным и Трампом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Решение США не размещать в Германии батальон для эксплуатации крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых ракет Dark Eagle — это сигнал разрядки напряженности между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, это решение, принятое в 2024 году администрацией бывшего лидера США Джо Байдена в попытке якобы удержать Россию от нападения на НАТО на фоне конфликта на Украине, вызывает большую тревогу.

«Еще одна причина для беспокойства: задержка отправки батальона — это последний сигнал разрядки напряженности между администрацией Трампа и президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после приостановки нефтяных санкций против России после того, как Иран закрыл Ормузский пролив», — говорится в материале.

Европейские лидеры, пишет WSJ, считают, что эти шаги подрывают усилия по достижению прекращения огня между Украиной и Россией.

Ранее немецкий политолог и аналитик Карло Масала заявил, что война России и НАТО может начаться и раньше прогнозируемого 2029 года. Эксперт подчеркнул, что немецкая армия недостаточно готова к потенциальной войне с Россией, несмотря на то, что РФ «связана» на Украине.

