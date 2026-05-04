Сотни протестующих попытались сорвать Met Gala из-за одного человека

Майя Пономаренко
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США вспыхнули протесты из-за участия в благотворительном бале Met Gala миллиардера Джеффа Безоса. Подробности публикует Euronews.

Отмечается, что основатель Amazon заплатил как минимум 10 миллионов долларов (почти 750 миллионов рублей) за спонсорство звездного мероприятия. Данная сумма прочно закрепила за ним места сопредседателей, в числе которых также оказались певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и журналистка Анна Винтур.

Однако многие представители звездной индустрии остались недовольны участием бизнесмена в организации бала и из-за этого отказались от приглашений. Кроме того, сотни протестующих попытались сорвать Met Gala, ночуя в палатках у места проведения мероприятия.

Активисты призывают бойкотировать бал, напоминая о скандалах, связанных с личностью Безоса. Его критикуют за сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом, разработку различных сервисов для Иммиграционной и Таможенной полиции США (ICE), неуплату налогов и чудовищные условия труда в компании Amazon.

В том числе протестующие установили контейнер с пластиковыми бутылками рядом с Метрополитен-музеем, отсылая к скандалу, когда несколько водителей службы доставки Amazon заявили, что им запрещают отлучаться в туалет и заставляют справлять нужду в бутылки, чтобы уложиться в строгий график.

При этом сам Безос никак не реагировал на обрушившийся хейт.

В апреле сообщалось, что новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани нарушил многолетнюю традицию Met Gala из-за Джеффа Безоса.

