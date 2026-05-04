12:31, 4 мая 2026Наука и техника

Стало известно о кардинальном изменении Су-30МКИ

Иван Потапов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Продажа Индии 300 ракет класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37М кардинально изменит истребители Су-30МКИ. Об этом стало известно Military Watch Magazine (MWM).

Со ссылкой на индийские СМИ журнал пишет, что сумма контракта между Москвой и Нью-Дели превышает 1,2 миллиарда долларов. TWZ отмечает, что по дальности применения российская Р-37М сопоставима с китайской PL-17 и американской AIM-174.

«Эти ракеты почти втрое увеличат дальность поражения индийских истребителей Су-30МКИ, в то время как рассматриваются более масштабные планы по модернизации этих самолетов», — говорится в публикации.

Согласно MWM, дальность применения Р-37М составляет 350-400 километров. Ракета развивает гиперзвуковую скорость (шесть чисел Маха) и получает боевую часть массой 61 килограмм.

В апреле Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что управляемые ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120C-8, которые передали Киеву, могут усложнить работу российских бомбардировщиков Су-34.

В феврале то же издание рассказало, что российские ракеты Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем американские AIM-120D.

