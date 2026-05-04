14:15, 4 мая 2026Экономика

Страна НАТО нарастила импорт российских металлов

Статслужба Турции: Импорт черных металлов из России вырос на 64 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

В первый месяц весны 2026 года Турция потратила на импорт черных металлов из России 317,8 миллиона долларов. Эти данные турецкой статистической службы процитировало РИА Новости.

Достигнутый показатель оказался на 64 процента выше того, который фиксировали в марте 2025 года. Относительно февральских значений этого года рост составил 22 процента.

Самые большие суммы Турция потратила на закупки российских полуфабрикатов из железа и нелегированной стали. Речь идет о 116,8 миллиона долларов. Кроме того, импорт передельного чугуна обошелся Анкаре в 77,2 миллиона, а плоского проката шириной от 600 миллиметров — в 37,5 миллиона.

По итогам I квартала 2026 года импорт Турцией черных металлов из России вырос до 860,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 34 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Франция нарастила импорт титана из России до исторически максимальной суммы в 129,9 миллиона евро. В декабре прошлого года к закупкам российских редкоземельных металлов вернулись США.

