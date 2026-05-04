19:19, 4 мая 2026

Тайная дочь легендарного миллиардера стала на шаг ближе к получению его наследства

Екатерина Лобанова
Фото: @flavia_borzone

37-летняя косметолог Флавия Борзоне, называющая себя тайной дочерью миллиардера Тонино Ламборгини, стала на шаг ближе к получению его наследства. Как сообщает The Times, она добилась успехов в суде и получит возможность официально проверить, являются ли они родственниками.

В 2019 году Борзоне заявила, что появилась на свет в 1988 году в результате романа ее матери Розальбы Колоссимо и Ламборгини. Женщина якобы познакомилась с сыном основателя легендарного автомобильного бренда Ферруччо Ламборгини в 1980 году в Милане. Представители семьи Ламборгини заявили, что Колоссимо и Борзоне лгут. Однако 29 января 2024 года в суде были озвучены доказательства родства с миллиардером — положительный результат ДНК-теста, проведенного специалистами Университета Феррары.

Косметолог из Италии объявила себя наследницей легендарного миллиардера. Это обернулось настоящей шпионской историей
Тем не менее тогда юристы семьи Ламборгини отказались принять результаты как доказательство. Дело в том, что образец слюны для ДНК-теста незаконно добыл частный детектив. Он сумел раздобыть соломинку для напитков, которой воспользовалась дочь Ламборгини Эллетра — певица, которую прозвали «королевой тверка». В итоге тяжба застопорилась. Сама Борзоне тогда заявила в суде, что не хочет никого обидеть, а просто хочет узнать, кто ее настоящий отец.

Весной 2026 года Верховный кассационный суд Италии постановил, что Борзоне не приходится биологическим ребенком человеку, который ее воспитал. Это означает, что теперь суд может провести экспертизу и определить, является ли Ламборгини ее отцом.

Как пишет Times, если суд признает Борзоне его дочерью, высока вероятность того, что она будет иметь равную долю в его наследстве с пятью другими его детьми. Тонино Ламборгини считается одним из самых богатых жителей Италии. Он единственный сын Ферруччо Ламборгини, основавшего автомобильный бренд Lamborghini.

