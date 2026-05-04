Три немецкие партии объявили об уходе из социальной сети Илона Маска

Три партии Германии объявили об уходе из соцсети X из-за политики Маска

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а также оппозиционные «Зеленые» и Левая партия приняли решение покинуть социальную сеть X. О своем уходе они объявили в понедельник, 4 мая, разместив заявления в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы больше не хотим поддерживать платформу, которая продвигает правопопулистский контент разжигание ненависти и дезинформацию», — говорится в заявлении СДПГ. Публикацию сопроводили фотографией Илона Маска с жестом напоминающим нацистское приветствие.

Хештег #WirVerlassenX (#МыПокидаемX) стал в Германии одним из самых обсуждаемых в понедельник. При этом многие немецкие политики, включая канцлера Фридриха Мерца, продолжают регулярно публиковать сообщения на платформе.

Маск не раз осуждал подход Германии к информационной политике. Он называл его тоталитарным и заявлял, что немецкие власти подавляют свободу слова и отправляют людей в тюрьму за критику политиков или публикации в социальных сетях.

Миллиардер также высказывался в поддержку немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его мнению, лишь АдГ является единственной надеждой для страны. Маск занял второе место в рейтинге угроз для демократического строя Германии.