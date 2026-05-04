Уехавшая в Европу бывшая ведущая «Вестей» потеряла интерес к российскому ТВ

Уехавшая в Европу ведущая Курбангалеева не интересуется российским ТВ

Бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, заявила о потере интереса к российскому телевидению. В беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм» она отметила, что не смотрит российское ТВ.

«Если я только случайно попаду на какой-то эфир [на российском телевидении], я, возможно, его посмотрю, просто чтобы понимать, как ситуация развивается в динамике. Но специально искать какие-то выпуски... Нет, я не буду», — сказала журналистка.

«Там уже все понятно, там нечего смотреть», — добавила она, говоря о российском телевидении.

Ранее Курбангалеева раскрыла особенности жизни на севере Норвегии. Ведущая рассказала, что в городе, куда она недавно переехала, суровый климат.