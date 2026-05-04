В ГД внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за получение российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что за прием и выход из гражданства госпошлина составит 50 тысяч рублей.
Кроме того, другие инициативы предусматривают увеличение госпошлины для иностранцев и лиц без гражданства за выдачу и замену вида на жительство и разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность. В первом случае речь идет о сумме до тридцати и шести тысяч рублей соответственно, во втором — до пяти тысяч.
Ранее стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Европе, пошутил о том, что его лишили российского гражданства.