12:21, 4 мая 2026Экономика

В ГД внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за получение российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что за прием и выход из гражданства госпошлина составит 50 тысяч рублей.

Кроме того, другие инициативы предусматривают увеличение госпошлины для иностранцев и лиц без гражданства за выдачу и замену вида на жительство и разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность. В первом случае речь идет о сумме до тридцати и шести тысяч рублей соответственно, во втором — до пяти тысяч.

Ранее стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Европе, пошутил о том, что его лишили российского гражданства.

