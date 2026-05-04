Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 4 мая 2026Мир

В Германии искали российский след в диверсиях и пришли к неожиданному выводу

Politico: За диверсиями в Германии стоят внутренние враги, а не внешние
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

За диверсиями, произошедшими в начале 2026 года в Германии, стоят внутренние враги, а не внешние. Об этом пишет Politico со ссылкой на расследование, проведенное изданием WELT.

«Более серьезная угроза носит внутренний характер. За многими из этих атак стоит небольшая децентрализованная сеть, мотивированная крайне левым экстремизмом», — утверждается в публикации.

В материале также подчеркивается, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее публично указывал на Россию как на якобы заказчика диверсий. Однако полиция не смогла предоставить доказательств причастности Кремля, иностранных разведок и каких-либо государственных субъектов к актам саботажа.

В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей в юго-западной части Берлина остались без электричества. Причиной блэкаута стал пожар на вантовом мосту недалеко от электростанции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

    Популярная специя оказалась защитником почек от токсинов

    Легендарного американского рэпера накормят северным деликатесом в российском регионе

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok